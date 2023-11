Allerta Meteo Campania: domani scuole chiuse a Napoli e Caserta

MeteoWeb

Domani, venerdì 3 novembre, a Napoli scatta la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, anche private, e dei cimiteri. È quanto prevede un’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi alla luce dell’allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione Civile dalle 21 di stasera e per 24 ore. “Le generali condizioni del tempo previste – è scritto – appaiono molto severe sotto il profilo dello spirare dei venti tenuto conto del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti”. Di qui l’adozione di “provvedimenti contingibili e urgenti atti a scongiurare il pericolo a tutela dell’integrità fisica della popolazione cittadina”.

Scuole chiuse anche a Caserta. Il Sindaco Carlo Marino ha emesso un’ordinanza di chiusura, per la giornata di domani, delle scuole cittadine pubbliche di ogni ordine e grado compresi gli asili nido comunali, delle scuole non statali, delle scuole e degli istituti privati, eccetto le università. L’ordinanza si è resa necessaria, si legge in una nota, a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della Regione Campania “per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico”. Dalle ore 21 di oggi e fino alle 21 di domani è previsto un livello di allerta (livello di criticità) arancione consistente nei seguenti fenomeni rilevanti: “venti forti o localmente molto forti prevalentemente sudoccidentali con raffiche, in attenuazione in mattinata; precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, dalla nottata”. Il Comune di Caserta raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di tenere comportamenti prudenti.

