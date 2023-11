Allerta Meteo Campania: domani vento forte e mare agitato

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 9 alle 20 di domani, venerdì 17 novembre, su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). I venti spireranno dai quadranti occidentali e saranno localmente forti con raffiche. Lungo le coste esposte saranno possibili anche mareggiate.

