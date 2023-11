Allerta Meteo Campania: da stasera temporali e venti forti occidentali

MeteoWeb

La protezione civile della regione Campania ha diramato un’allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo per piogge e temporali su tutta la regione. Allerta meteo anche per venti forti occidentali – e temporaneamente molto forti – con possibili raffiche sempre su tutta la regione con conseguente mare agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’allerta meteo entra in vigore alle 20 di questa sera e termina alla stessa ora di domani, martedì 28 novembre. Il quadro meteo evidenzia che le precipitazioni, sui quadranti settentrionali, saranno in attenuazione nel corso della mattinata mentre lasceranno i quadranti centro-meridionali solo nel pomeriggio. I venti, invece, saranno forti fino alla sera di domani su tutta la Campania e molto forti soprattutto al mattino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: