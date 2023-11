Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani codice giallo per piene, frane, vento

MeteoWeb

Allerta Meteo codice giallo in Emilia-Romagna per “piene dei corsi d’acqua, frane, vento e altri fenomeni“: è stata diramata, per la giornata di domani, dalla Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni Arpae. “Per la giornata di domani 22 novembre si prevedono precipitazioni moderate lungo i rilievi e fascia collinare del settore orientale, persistenti sulla Romagna in particolare sul riminese, in esaurimento dal pomeriggio,” si legge nel bollettino. “Le precipitazioni possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 sul settore orientale della regione. Si prevede inoltre un rinforzo della ventilazione proveniente da est con raffiche di burrasca moderata (62-74 Km/h) lungo la fascia costiera e il crinale appenninico. Il mare risulterà molto mosso o agitato e sottocosta determinerà possibili fenomeni di erosione e/o di inondazione marina“.

