Allerta Meteo Emilia-Romagna: venti di burrasca e mare agitato nelle prossime ore

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna per vento forte e stato del mare, valida dalle 12 di oggi. Per la giornata di sabato 25 novembre “sono previsti, nelle ore pomeridiane con attenuazione in serata, venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la costa romagnola, in particolare nel riminese, associati a mare agitato al largo. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina più probabili sulla costa romagnola per condizioni di onda sotto costa prossima al livello di soglia,” si legge nel bollettino.

