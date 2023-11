Allerta Meteo, nuovo allarme ESTOFEX per l’Italia: “attenzione in Liguria e Toscana”

MeteoWeb

Un’altra intensa perturbazione attraverserà l’Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 7 di oggi sabato 4 novembre fino alle 7 di domani, domenica 8 novembre. In dettaglio, un livello 3 è stato emesso per tutta la Turchia nordoccidentale per grandine da grande a molto grande, tornado, raffiche di vento dannose e forti piogge. Un livello 2 è stato previsto per Grecia sudoccidentale e nordorientale, Turchia occidentale, Bulgaria orientale e Romania orientale principalmente per raffiche di vento dannose, grandine da grande a molto grande e tornado. Un livello 1 è stato diramato per Moldova e Ucraina principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Un livello 2 è stato previsto per l’Italia nordoccidentale principalmente per forti piogge, forti raffiche di vento e tornado. Un livello 1 è stato emesso per Corsica, Italia occidentale e settentrionale, Slovenia occidentale e Croazia nordoccidentale principalmente per forti piogge e, in misura minore, per forti raffiche di vento e tornado. Un livello 2 è stato previsto per tutta la Croazia nordoccidentale principalmente per forti piogge, forti raffiche di vento e tornado. Un livello 2 è stato diramato per la Francia occidentale principalmente per forti raffiche di vento e tornado. Infine, un livello 1 è stato emesso per Portogallo nordoccidentale e Spagna nordoccidentale principalmente per forti piogge e, in misura minore, per forti raffiche di vento.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Per quanto riguarda l’area di allerta che ricomprende anche l’Italia, il bollettino riporta che un’onda corta in rapido movimento si avvicinerà al territorio insieme a un confine frontale. “Le forti piogge saranno la minaccia principale e ancora una volta la Liguria meridionale e la Toscana potrebbero essere le regioni più colpite,” evidenzia ESTOFEX. Oltre alla pioggia, vi è anche “la possibilità di raffiche di vento e tornado dannosi“. “La minaccia più alta è prevista tra le 21 e le 03 UTC su Italia e Corsica e dopo le 24 UTC sull’Adriatico nordorientale,” riporta il bollettino.

