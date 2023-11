Allerta Meteo, allarme ESTOFEX per il Centro Italia: “vento forte e nubifragi, rischio tornado e grandine”

MeteoWeb

Centro Italia bersagliato da nubifragi, vento forte, tornado e grandinate: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 7 di oggi domenica 5 novembre fino alle 7 di domani, lunedì 6 novembre. In dettaglio, un livello 1 e un livello 2 sono stati emessi per parti dell’Italia centrale, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Albania principalmente per forti raffiche di vento convettivo ed eccessive precipitazioni convettive e, in misura minore, per tornado e grandine di grandi dimensioni. Previsto un livello 1 per l’Austria orientale, l’Ungheria sudoccidentale, la Serbia e la Romania occidentale principalmente per forti raffiche di vento convettivo e grandine di grandi dimensioni. Per l’Ucraina centrale è stato emesso un livello 1 principalmente per grandinate di grandi dimensioni, forti raffiche di vento convettivo ed eccessive precipitazioni convettive. Un livello 1 è stato previsto per il Sud/Ovest della Francia principalmente per forti raffiche di vento convettivo e, in misura minore, per tornado.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Un ampio ed estremamente intenso complesso di bassa pressione continua a coprire l’Europa settentrionale, centrale e occidentale, nonché l’Oceano Atlantico nordorientale, evidenzia il bollettino.

Per quanto riguarda in dettaglio l’area di livello 2, che riguarda anche l’Italia, si prevede un’altra ondata di temporali organizzati lungo il fronte freddo che attraversa questa regione da Nord/Ovest a Sud/Est. Si posizionerà lungo la linea che va dal Centro/Nord dell’Italia lungo il confine sloveno-croato fino all’Ungheria all’inizio del periodo di previsione e raggiungerà l’Albania, la Serbia meridionale e la Romania centrale entro sera. “La minaccia meteorologica più grave è prevista lungo le coste esposte a Ovest dell’Italia centrale, Croazia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro, dove una forte risalita orografica si aggiunge alla già abbondante risalita sinottica,” sottolinea ESTOFEX. “Forti nubifragi e piogge eccessive sono i rischi principali, mentre le tempeste di coda nella fascia costiera possono anche produrre grandine di grandi dimensioni e alcuni tornado, soprattutto in caso di supercelle“.

