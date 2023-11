Allerta Meteo Firenze: prorogato l’avviso per vento forte, chiusi parchi e giardini

MeteoWeb

Nuova proroga, a Firenze, dell’allerta meteo gialla per la possibilità di vento forte, in corso da ieri. Lo segnala il Centro Funzionale Regionale (CFR) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. È scattato nuovamente quello per la pioggia e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). L’allerta per il vento terminerà alle 24 di stasera, quella per la pioggia alle 24 di domani, sabato 4 novembre.

Gli esperti sottolineano che domani, con l’arrivo di una nuova perturbazione, attesa a cominciare dalla sera e che proseguirà fino alla prima parte di domenica, “verranno valutati eventuali innalzamenti di tutti i livelli di rischio correlati”.

A Firenze chiusi parchi e giardini fino alle 6

A causa delle forti raffiche di vento registrate sul territorio comunale di Firenze, di intensità non prevista anche superiore a 60km/h, che hanno comportato numerosi danneggiamenti alle alberature, è stata emessa un’ordinanza che, fino alle 6 di domani, dispone la chiusura di parchi, giardini e aree verdi, ad accesso regolamentato, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili; e ordina ai gestori delle attività economiche concessionari di aree presenti all’interno di giardini/parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili, di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza. L’ordinanza vieta qualunque attività all’aperto nei giardini/parchi pubblici ed aree verdi della Città di Firenze e sospende la fermata “Cascine” della linea tramviaria T1.

