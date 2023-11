Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: allarme rosso per piogge molto intense e vento molto forte

MeteoWeb

È allerta massima per il maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso, valido dalle ore 12 di giovedì 2 novembre e per tutta la giornata di venerdì 3 novembre, con allerta rossa idrogeologica sulle zone FVG-A, FVG- B, FVG-C per piogge molto intense e vento molto forte; allerta idraulica arancione su tutte le zone del Friuli Venezia Giulia per piene dei fiumi, acqua alta eccezionale e mareggiate sulla costa nelle zone FVG-C e FVG-D.

Una marcata depressione atlantica interesserà la regione fra giovedì sera e venerdì mattina, determinando un forte afflusso di correnti meridionali molto umide. Venerdì in giornata l’arrivo di aria fredda in quota provocherà a tratti ancora condizioni di instabilità. Giovedì 2 novembre, al mattino sono previste piogge in genere moderate, più probabili sulla zona montana. Dal pomeriggio e fino al mattino di venerdì marcato peggioramento con piogge anche temporalesche, molto intense sulla zona montana, in genere intense sulle altre zone. Dal pomeriggio soffierà vento forte da sud o sud-est su tutte le zone, probabilmente anche molto forte sui monti in quota. Sulla costa mareggiate e possibile acqua alta.

Venerdì 3 novembre, in giornata tempo instabile con rovesci e temporali intermittenti, specie sulla fascia orientale e probabili nevicate in montagna oltre i 1500-1700 metri circa. Sulla costa soffierà vento da sostenuto a forte in prevalenza da sud-ovest con mareggiate e possibile acqua alta.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: