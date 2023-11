Allerta Meteo, inizia la nuova sfuriata di maltempo: freddo al Nord, neve sulle Alpi, forti temporali al Centro/Sud

MeteoWeb

E’ iniziata dalla Liguria la nuova violenta ondata di maltempo che tra oggi, domani e sabato colpirà l’Italia nella sua interezza: sta diluviando a Genova dove sono già caduti 25mm di pioggia e i fenomeni sono in intensificazione; il cielo è coperto e piove lievemente su tutto il Nord/Ovest con temperature decisamente fredde tanto che in pieno giorno, mentre scriviamo, abbiamo appena +4°C ad Aosta, +7°C a Cuneo, Varese e Domodossola, +8°C a Verbania, Pavia e Sondrio, +9°C a Torino, Novara, Bergamo, Piacenza, Asti e Alessandria, +10°C a Milano, Como e Cremona, +12°C a Brescia e Mantova, +13°C a Genova.

Scenario molto diverso al Centro/Sud dove invece abbiamo ampie schiarite e temperature decisamente più alte, seppur lontane dal caldo anomalo dei giorni scorsi: +22°C a Siracusa, +21°C a Palermo, Catania, Trapani, Gallipoli, Tuglie, Terracina e Ventotene, +20°C a Napoli, Messina, Cagliari, Latina, Frascati, Castel Gandolfo, Procida, Veglie, Squinzano, Supersano, Positano e Marcianise. Ma nelle prossime ore il maltempo farà sul serio anche al Centro/Sud. Nel pomeriggio-sera di oggi il maltempo continuerà a concentrarsi al Nord, ma si estenderà anche al Centro e in Sardegna con forti temporali nell’alta Toscana, nelle zone già colpite dall’alluvione recente. Forte maltempo anche al Nord, con abbondanti nevicate sulle Alpi a partire dai 1.100/1.200 metri di altitudine:

Domani, venerdì 10 novembre, il maltempo sarà esteso a tutt’Italia con forti temporali e piogge torrenziali al Nord/Est, sul Friuli Venezia Giulia e nella vicina confinante Slovenia, ma anche su tutta la fascia tirrenica con fenomeni particolarmente intensi in Campania, e anche al Sud con forti temporali nella Sicilia sud/orientale, tra Agrigento, Ragusa e Siracusa:

Nel pomeriggio-sera di domani persisterà forte maltempo su tutta la dorsale Appenninica e nella fascia tirrenica, con forti venti di maestrale, mareggiate e temperature in ulteriore calo proprio al Centro/Sud.

Anche dopodomani, sabato 11 novembre, il maltempo persisterà al Centro/Sud versante tirrenico, con forti piogge tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, colpite da forti mareggiate a causa del maestrale. E domenica 12 una nuova ondata di maltempo provocherà piogge e temporali per quello che sarà il primo weekend della stagione davvero autunnale sotto il profilo meteorologico.

