Allerta Meteo, l’Italia si prepara ad una notte da incubo per maltempo estremo: allarme massimo per stasera

MeteoWeb

Mappe da incubo per il maltempo di stasera al Nord Italia: sulle Alpi orientali, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, e nell’alta Toscana, avremo picchi di 300mm in poche ore. Si tratta di quantitativi pluviometrici davvero impressionanti che provocheranno pesanti conseguenze in termini di dissesto idrogeologico, frane, smottamenti, fiumi in piena e possibili esondazioni. In modo particolare il Friuli Venezia Giulia e il Veneto nord/orientale rischiano una pesante alluvione per la concomitanza con il vento impetuoso di scirocco che impedirà il deflusso dei fiumi a mare, ingrossando ulteriormente tutti i corsi d’acqua della zona già con una portata abbondante per le piogge delle scorse ore.

Le mappe sono impressionanti e fanno temere il peggio. Ecco perchè l’Italia settentrionale vivrà una notte da incubo. Il maltempo inizierà a fare sul serio già nel primo pomeriggio, e se al Nord/Ovest il clima è più fresco con nevicate sulle Alpi oltre i 1.500 metri, al Nord/Est farà ancora molto caldo con piogge torrenziali anche ad alta quota. Il vento sarà impetuoso e provocherà furiose mareggiate su tutte le coste esposte a Sud e Sud/Est: scenario molto serio non solo per Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche per la Liguria e la Toscana:

Nel corso del pomeriggio/sera, il vento si rinforzerà ulteriormente soprattutto al Nord/Est con valori eccezionali nell’alto Adriatico e quindi mareggiate sempre più forti in Friuli Venezia Giulia, ma anche su Toscana, Lazio e Sardegna come possiamo vedere dalla mappa che prevede il vento al suolo per le 19 (ora italiana):

Massima attenzione per i fenomeni di maltempo che poi domani, venerdì 3 novembre, si sposteranno gradualmente verso il Centro/Sud sin dal mattino coinvolgendo Lazio, Campania e Sardegna con i fenomeni più estremi, seppur con una persistenza del maltempo al Nord e in modo particolare al Nord/Est (contestuale ad un netto calo delle temperature che porterà la neve oltre i 1.600 metri anche sui rilievi alpini orientali):

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: