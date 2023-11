Allerta Meteo Lazio: ancora piogge domani, nuovo peggioramento tra 9 e 10 novembre

MeteoWeb

È ancora allerta meteo nel Lazio. “Sono previste nelle prime ore di domani, dalla mezzanotte e nelle successive 18/24 ore, delle precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori meridionali con quantitativi deboli. Stiamo parlando di un codice giallo che riguarda la valle dell’Aniene, la provincia di Frosinone e quella di Latina. Questo allertamento cesserà intorno alle 24 di domani. Poi è previsto un nuovo peggioramento tra giovedì e venerdì che sarà associato a un abbassamento delle temperature legato alla rotazione dei venti”. Lo spiega Carlo Costantini, dirigente della sala operativa dell’Agenzia regionale della Protezione Civile Lazio, intervenuto al programma ‘Gli Inascoltabili’ di Radio Roma Sound.

“Quello che si è verificato in Toscana non ha avuto riscontri analoghi sul nostro territorio che è stato interessato da tutta una serie di precipitazioni – ha aggiunto – ma senza creare i danni che si sono verificati lì. Abbiamo registrato delle precipitazioni giornaliere tra i 20 e i 60 millimetri che sono assolutamente sostenibili e nella norma, considerando che siamo in autunno”. “Il discorso dell’allagamento della rete stradale è chiaramente legato anche a situazioni puntuali di carattere locale – ha detto ancora Costantini – Possono essere dovute alle improvvise ostruzioni di un fosso o di un torrente. In molti casi anche il discorso della manutenzione può avere una sua influenza, ma per il momento non abbiamo rilevato nessun aumento di soglia nel monitoraggio del nostro reticolo fluviale: nessuno dei nostri corsi d’acqua ha registrato variazioni da far temere un’eventuale esondazione”.

