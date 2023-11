Allerta Meteo, in Liguria avviso anche per mareggiata ‘storica’: si teme lo scenario del 2018

MeteoWeb

Oltre all’allerta meteo arancione per forti piogge e temporali in Liguria, Arpal ha emesso anche un Avviso per una forte mareggiata in arrivo dal quadrante sud, che potrebbe portare a “un possibile scenario da mareggiata storica sul centro levante nelle giornata di venerdì”. Arpal ha diramato un “Avviso per venti di burrasca forte anche rafficati da sud ovest e un deciso aumento del moto ondoso con mare agitato nella giornata di domani giovedì, fino a molto agitato venerdì”. A preoccupare è la prevista prolungata provenienza del vento dal quadrante Sud che fa crescere a dismisura il moto ondoso.

L’ultima mareggiata di portata storica aveva colpito la Liguria nell’ottobre 2018, provocando gravi danni lungo la costa e in particolare nel Golfo del Tigullio. In quell’occasione, la forza del mare fece crollare alcune parti della strada statale che collega Santa Margherita a Portofino, che rimase isolato a lungo, danneggiò una parte della diga del porto di Santa Margherita e fece crollare una parte della diga del porto di Rapallo, dove ci fu una strage di yacht: decine di imbarcazioni milionarie ruppero gli ormeggi e si schiantarono sugli scogli del lungomare, provocando danni per milioni. Oggi lo scalo rapallese è difeso da una nuova diga rinforzata e più alta, ma in tutti gli scali del golfo in vista della tempesta si rafforzano gli ormeggi e si prendono tutte le misure di precauzione.

