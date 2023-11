Allerta Meteo Lombardia: codice giallo, piogge intense e venti in rinforzo

MeteoWeb

Confermato il nuovo peggioramento nelle prossime ore: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, idraulico e per rischio vento forte. Nel corso del pomeriggio di oggi “prime precipitazioni ad iniziare dai settori occidentali della Lombardia, più intense e diffuse dalla sera e tendenti ad insistere fino alle prime ore di domenica,” si legge nel bollettino. “L’ostacolo orografico offerto dai rilievi centro orientali favorirà lo sviluppo di piogge fino a moderate e persistenti sui settori centro orientali. I fenomeni saranno più probabili nella fascia oraria dalle 18:00 alla mezzanotte. Durante l’evento non si escludono brevi fasi convettive con associati rovesci di pioggia in spostamento dalla pianura centrale verso quella orientale e l’area delle Prealpi Bresciane. Sulle Alpi quota della neve al di sopra dei 1200 metri circa, in rialzo a 1400-1600 m durante la notte; sulle Prealpi intorno ai 1500 metri, in risalita fino a 1700-2000 metri sempre in nottata. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali sui rilievi, in particolare sull’Appennino sopra i 500 metri di quota, ventilazione moderata da Est in pianura. L’allontanamento verso Est della perturbazione atlantica determinerà un rapido e generale miglioramento già dal mattino di domani 05/11. Nelle prime ore della notte residue precipitazioni sui settori orientali, fino al completo esaurimento al primo mattino. Si attendono cumulate complessive generalmente intorno ai 25/30 mm/24h“.

Dal primo mattino “venti in rinforzo dai quadranti occidentali sulla pianura, in prevalenza meridionali sui rilievi. A causa delle precipitazioni che nell’ultima settimana hanno interessato l’Appennino, un’onda di piena sta interessando il fiume Secchia nel tratto emiliano. I livelli sono previsti in crescita dalle prossime ore anche in territorio lombardo”.

