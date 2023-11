Allerta Meteo Lombardia: codice giallo per rischio idraulico in alcune zone

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio idraulico. Previste per la giornata di oggi “deboli precipitazioni sui settori alpini, in particolare dalla serata quando potranno estendersi anche ai settori di pianura. I fenomeni risulteranno più probabili tra l’alta pianura centro-orientale, le Orobie bergamasche, le Prealpi orientali, la Valcamonica e la media-alta Valtellina. Le cumulate risulteranno ovunque inferiori ai 10 mm, ma non si esclude la possibilità di isolati fenomeni convettivi con locali rovesci sull’alta pianura centro-orientale. La quota della neve è prevista oltre i 1400-1600 metri sulle Alpi. Venti in rinforzo da Sud sui rilievi, in particolare sull’Appennino Pavese oltre i 500 metri di quota,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani “si attendono dal mattino precipitazioni deboli sull’alta pianura e lungo la fascia prealpina, mentre nel pomeriggio possibili residui fenomeni confinati ad Alpi Retiche, Prealpi orientali, bassa pianura e Appennino pavese. Quota della neve oltre i 1200-1400 metri sulle Alpi, 1400-1600 metri sulle Prealpi. Venti in prevalenza deboli, o al più moderati. Il codice giallo per rischio idraulico sulla zona Lario e Prealpi Occidentali fa riferimento al livello idrometrico del lago di Como che, seppur in calo, rimarrà sopra la soglia di attenzione per alcuni giorni. Il codice giallo per rischio idraulico sulla zona Bassa Pianura Orientale fa riferimento alla morbida del fiume Po che sta interessando il tratto mantovano, e alla piena in transito sul Fiume Secchia. Il colmo di piena di quest’ultimo ha raggiunto la sezione di Pioppa (MO) e sarà in transito dal pomeriggio di oggi 06/11 nel tratto terminale lombardo. Per la giornata di domani 07/11 i livelli si manterranno quindi al di sopra della soglia di attenzione“.

