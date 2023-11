Allerta Meteo Lombardia: codice giallo per vento forte

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio vento forte. Per la seconda parte della giornata di oggi “vi sarà una bassa probabilità di precipitazioni significative sul territorio lombardo: non si esclude debole pioviggine sulle zone di bassa pianura, sull’Appennino e sui rilievi Retici confinali. Quota neve generalmente superiore a 1500 metri. Ventilazione in progressivo rinforzo, in particolare in quota, con venti prevalentemente dai settori settentrionali sui rilievi e raffiche fino a 40-60 km/h al di sopra dei 1000 metri di quota,” si legge nel bollettino.

Sulla regione nel corso della giornata di domani “prevista locale pioviggine o nevischio su Retiche confinali con quota neve superiore a 1500 metri. Ventilazione forte in quota con raffiche che fino al pomeriggio sulla Valchiavenna potrebbero superare i 70 km/h; sui settori alpini, prealpini e su appennino invece le raffiche potranno risultare comprese tra i 40 e i 55 km/h a quote generalmente sopra gli 800 metri. Si segnala inoltre nella mattinata la possibilità di qualche locale rinforzo anche a quote più basse, specie sulle zone Nord-occidentali“.

