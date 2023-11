Allerta Meteo Lombardia: domani forte maltempo e quota neve in calo

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Nella seconda parte della giornata di oggi “graduale rialzo della quota dello zero termico, con limite nevicate tra 1200 e 1500 metri ma con accumuli contenuti a pochi cm. In serata possibili rinforzi di vento da Sud in Appennino e Retiche orientali,” si legge nel bollettino.

Per domani “previste precipitazioni diffuse sin dalla notte ed in intensificazione nella seconda parte della giornata, da deboli a moderate in pianura, moderate o localmente forti sui settori alpini e prealpini e in particolare sui rilievi centro orientali al confine con il Trentino. Quota delle nevicate oltre 1800-2000 metri, in lieve calo in serata in particolare sui settori occidentali a circa 1500 metri. Le piogge andranno incontro ad intensificazione e non sono escluse anche a carattere convettivo in particolare sui settori orientali della Regione tra tardo pomeriggio e sera. In pianura le precipitazioni saranno invece meno intense, sebbene localmente si potranno superare i 35/40 mm di cumulata nelle 12 ore sulla parte settentrionale del Nodo idraulico di Milano e sulla fascia pedemontana centro orientale. Dal tardo pomeriggio attesi rinforzi di vento da Sud a interessare con maggior probabilità Appennino e rilievi orientali di Alpi e Prealpi, con raffiche previste sopra quota 800-1000 metri attorno ai 70 km/h”.

