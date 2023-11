Allerta Meteo Lombardia: nel pomeriggio rinforzo generale dei venti

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio vento forte. Previste per la seconda parte della giornata di oggi “residue deboli nevicate intermittenti sulle vette alpine di confine, in progressivo esaurimento. Nel pomeriggio è atteso un rinforzo generale dei venti a carattere di foehn, con distribuzione irregolare delle raffiche più intense: a bassa quota velocità fino a 45 km/h possibili ovunque, anche se di breve durata, con ventilazione comunque moderata fino a sera; possibili inoltre locali e temporanei rinforzi fino a 70 km/h tra le ore 15 e le ore 22, più probabili su Valchiavenna, Pianura Centrale e sulle Prealpi Orientali. In quota oltre i 1500-2000 metri le velocità massime potranno raggiungere i 90 km/h sui settori retici, e fino a 70 km/h sui restanti settori,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani “non sono previste precipitazioni, salvo deboli e isolate su Alpi e settori meridionali dal tardo pomeriggio-sera (nevose oltre 900-1000 metri). Zero termico tra 1000 e 1400 metri. Venti moderati settentrionali nella notte, con locali rinforzi su Alpi e Prealpi in quota, dal mattino prevalentemente deboli“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: