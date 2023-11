Allerta Meteo Marche: allarme arancione per vento forte

MeteoWeb

Allerta meteo arancione per forte vento nelle Marche. “Dalla serata di oggi, venti intensi da sud ovest nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 con velocità media di vento moderato o teso e raffiche fino a burrasca nelle zone collinari e burrasca forte nelle zone montane”, si legge nel bollettino di allerta diramato dalla Protezione Civile regionale delle Marche, valido dalle ore 18 di oggi. Nella giornata di domani, venerdì 17 novembre, “la ventilazione dai quadranti occidentali aumenterà di intensità con raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinari e montane e burrasca forte nelle zone collinari. Dalla fine della mattinata di domani, i venti ruoteranno da nord-ovest, diminuendo di intensità nelle zone interne, mentre sulla fascia costiera si avranno raffiche fino a vento forte. Dal pomeriggio di domani saranno possibili rovesci sparsi in transito da nord verso sud in esaurimento in serata, senza accumuli od intensità significative”, si legge ancora.

Se per la serata odierna, l’avviso prevede allerta gialla per vento su tutte le Marche, tranne la zona 6, per la giornata di domani, è stata diramata allerta arancione per vento nelle zone 1, 3 e 5 e gialla nelle zone 2,4 e 6.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: