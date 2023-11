Allerta Meteo Marche: allarme arancione per vento, raffiche fino a burrasca

MeteoWeb

Allerta meteo gialla per temporali stasera, esclusa la zona costiera più a sud, e domani, venerdì 3 novembre, in tutte le Marche; allerta meteo arancione per vento forte fino alla giornata di domani in tutto il territorio regionale. Ad evidenziarlo un messaggio di allertamento della Protezione Civile regionale che prevede già da questa sera temporali di forte intensità in particolare nelle province di Ancona, Pesaro Urbino e Macerata con maggiore diffusione territoriale nelle zone collinari e montane. Nella prima parte di domani, venerdì 3, “i temporali interesseranno tutto il territorio regionale” sempre concentrati nelle zone collinari e montane. L’allerta meteo arancione per vento indica per il pomeriggio di oggi e per domani mattina “forti venti sud-occidentali con raffiche fino a tempesta sulle zone collinari e montane, fino a burrasca forte altrove”. L’intensità del vento, comunque, è prevista “in graduale attenuazione dal pomeriggio”.

