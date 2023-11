Allerta Meteo Marche: allarme arancione per vento forte da stasera

MeteoWeb

Vento forte e pioggia tra stasera e domani sulle Marche. Lo indica l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, valida dalle 18.00 di oggi fino alle 00.00 del 6 novembre. Allerta meteo arancione per vento su quasi tutta la regione. Nella serata di oggi, sono previsti venti sudoccidentali con raffiche fino a tempesta sulla fascia alto-collinare e montana e fino a burrasca forte sulla fascia collinare. Per la giornata di domenica 5, tutto il territorio regionale sarà interessato da raffiche fino a tempesta sulla fascia alto-collinare e montana e fino a burrasca forte altrove. Intensità del vento in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio di domenica.

In arrivo anche temporali, dalla serata di sabato, sulle zone alto-collinari e montane in particolare quelle centro-settentrionali. Per la prima parte di domenica 5, sono attesi rovesci o temporali localmente di forte intensità in spostamento da nord verso sud. Le precipitazioni si esauriranno nel primo pomeriggio di domenica.

