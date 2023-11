Allerta Meteo Molise: allarme arancione per venti di burrasca

MeteoWeb

La Protezione Civile del Molise ha diramato un’allerta meteo arancione per venerdì 3 novembre. Secondo gli esperti, dalle prossime ore la regione sarà interessata da venti di burrasca sudoccidentali con raffiche fino a tempesta. Le previsioni annunciano cielo nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali e a ridosso dei rilievi, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Le temperature minime saranno in aumento e il mare da molto mosso ad agitato.

