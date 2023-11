Allerta Meteo nel Nord/Est della Cina, prevista nevicata record

MeteoWeb

Il Centro meteorologico cinese ha emesso un’allerta meteo per il Nord/Est del Paese, avvertendo della possibilità di una significativa tempesta di neve che potrebbe stabilire nuovi record per questa stagione. L’allerta, classificata come arancione (la seconda più alta), è stata rilasciata in risposta alle imminenti tempeste di neve e all’arrivo di un’ondata di freddo, accompagnate da forti venti e condizioni meteorologiche avverse. E’ quanto riporta il Global Times.

La nevicata, già in atto in alcune zone della Mongolia Interna (Nord) a partire da sabato scorso, è insolitamente precoce, dato che di solito si verifica tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Tuttavia, si prevede che questa nevicata sia particolarmente intensa e che si accumuli una notevole quantità di neve. Secondo le autorità meteorologiche del Paese, potrebbero verificarsi accumuli eccezionali, con possibili record storici di neve che potrebbero superare i 25 cm.

Inoltre, le temperature dovrebbero diminuire drasticamente, con una previsione di cali fino a 16°C. Questa situazione solleva preoccupazioni, in particolare per l’agricoltura, che è una pratica molto diffusa nella regione colpita.