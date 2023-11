Allerta Meteo, nuova violenta ondata di maltempo nel weekend: allarme nella Toscana già alluvionata

MeteoWeb

Mentre l’Italia discute ancora una volta dell’argomento sbagliato, deviando dal vero tema della prevenzione dal rischio idrogeologico e concentrandosi erroneamente sui cambiamenti climatici, una nuova ondata di maltempo sta per colpire il nostro Paese e si abbatterà con particolare veemenza nelle prossime ore, tra stasera e domani, sulle zone già alluvionate della Toscana. Si tratta di fenomeni meteorologici naturali che ci sono sempre stati e anzi in passato erano molto più distruttivi per l’assenza di infrastrutture e tecnologie che oggi ci consentono di difenderci meglio dalle avversità naturali.

Se però concentrassimo tutto l’impegno per alimentare la “lotta” al cambiamento climatico sul tema della prevenzione meteorologica, e quindi l’attenzione alla pulizia di torrenti, fiumi e corsi d’acqua, la realizzazione di casse di espansione, la messa in sicurezza delle montagne e delle aree franose, l’efficienza di canali di scolo, cunette e tombini, l’adeguamento di fabbricati e costruzioni agli standard di sicurezza dal rischio idrogeologico, allora sì che potremmo davvero evitare che si verifichino morti e danni per i fenomeni meteorologici estremo che ci sono sempre stati e che sempre ci saranno, e che in ogni caso non potremo mai diminuire, rallentare o addolcire.

La nuova ondata di maltempo inizierà ancora una volta dal Nord/Ovest nel pomeriggio di oggi, sabato 4 novembre, con forti temporali sull’alta Toscana dove avremo picchi di 200mm di pioggia come possiamo osservare nella mappa di seguito. Attenzione anche alla neve, che sarà copiosa sulle Alpi:

Proprio nella notte avremo una nuova tempesta di vento impetuoso dai quadranti meridionali, che determinerà violente mareggiate sulle coste esposte e in modo particolare in Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna e al Nord/Est in Veneto e Friuli Venezia Giulia, con gravi danni sui litorali. Il vento sarà impetuoso anche lungo il crinale Appenninico e in tutta l’Italia centrale:

Nelle prime ore di domani, domenica 5 novembre, il vento sarà molto violento al Centro/Sud, con raffiche da uragano ad oltre 120km/h e mare in tempesta un po’ ovunque. Attenzione dalla Sicilia alla Campania, con un ampissimo fetch che determinerà grandi mareggiate proprio su Lazio e Campania:

Anche in termini di maltempo domani insisteranno fenomeni meteo estremi con forti piogge e temporali al mattino su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e zone interne di Marche, Abruzzo e Molise. Forte maltempo, ancora una volta, al Nord/Est in modo particolare su Veneto e Friuli Venezia Giulia:

