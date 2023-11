Allerta Meteo Piemonte: forti piogge su Verbano e Appennino, neve oltre i 1600 metri

MeteoWeb

“Una vasta circolazione depressionaria con minimo sul mare del Nord determinerà nel pomeriggio odierno sul Piemonte precipitazioni deboli o moderate diffuse, localmente forti sul Verbano e molto forti a carattere temporalesco sull’Appennino. Nevicate oltre i 1700 m circa,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa regionale. “Ci sarà una forte ventilazione da sudovest sui rilievi meridionali. L’allontanamento verso est della depressione favorirà un miglioramento del tempo nella giornata di domani con rotazione da ovest, nordovest dei venti e condizioni di foehn nelle vallate alpine occidentali estese anche alle pianure. E’ atteso un nuovo peggioramento per Sabato sera per l’arrivo di un impulso depressionario atlantico i cui effetti si esauriranno già nella mattinata di Domenica“.

