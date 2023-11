Allerta Meteo Sardegna: venti di burrasca sull’isola

MeteoWeb

La Protezione civile della Sardegna rende noto che a partire dal pomeriggio di oggi e sino al pomeriggio di domani venerdì 3 novembre, l’isola sarà interessata da venti forti da ovest sud-ovest con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte sulle coste nordoccidentali e sui rilievi; raffiche fino a tempesta o tempesta forte sui settori settentrionale e orientale dell’isola. Sono previste mareggiate sulla costa occidentale, iniziando dal settore nord-occidentale in progressiva estensione al resto della costa del Mar di Sardegna.

