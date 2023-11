Allerta Meteo Sardegna: in arrivo forti piogge, vento e mareggiate

MeteoWeb

Piogge, temporali e forte vento in arrivo in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha emesso a partire dalla mezzanotte di martedì 21 e sino alle 23:59 di mercoledì 22 novembre un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di Flumendosa Flumineddu e Gallura. Si prevedono precipitazioni a partire dal settore nordoccidentale, dove raggiungeranno cumulati moderati, per poi estendersi ed intensificarsi sulla Sardegna nordorientale e successivamente anche su quella sudorientale dove si attendono cumulati fino a localmente molto elevati. Sulla Sardegna orientale saranno inoltre possibili temporali da isolati a sparsi di forte intensità.

Inoltre, dalle 21 di martedì 21 e sino alle 23:59 di mercoledì 22 novembre, le regioni costiere della Sardegna settentrionale – si legge nel bollettino – saranno interessate da venti forti da nord-ovest in rapida rotazione da nord nord-est, con rinforzi di burrasca sulla Sardegna orientale a partire dalle coste della Gallura. Sono previste, inoltre, mareggiate sulle coste esposte.

