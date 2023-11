Allerta Meteo Sicilia: domani piogge, temporali e forte vento

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo gialla per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valida dalle 16 di oggi e per tutta la giornata di domani, venerdì 10 novembre. L’allerta meteo interessa tutta l’isola. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Previsti, inoltre, venti forti occidentali su settori costieri ed appenninici.

