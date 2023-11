Allerta Meteo, pericolosissima squall-line sul Tirreno: primi nubifragi tra Lazio e Campania, allarme maltempo al Sud

MeteoWeb

La nuova ondata di maltempo ampiamente preannunciata nelle scorse ore, è arrivata sull’Italia e sta colpendo il Centro/Sud con una squall-line temporalesca molto pericolosa in risalita dal mar Tirreno verso basso Lazio e Campania costiera settentrionale. Proprio in questa zona, a Nord di Napoli e al confine tra Lazio e Campania, sono in corso le prime forti piogge con 65mm a Maiano di Sopra, proprio sulla linea di confine tra le due regioni, 58mm a Cellole vicino Baia Domizia, 52mm a Roccamonfina, 33mm a Baia Murena e 22mm a Mondragone. Da segnalare anche 59mm ad Ailano, più nell’entroterra.

Sta piovendo anche a Roma, Latina, Frosinone e in tutto il Lazio meridionale, con temperature tipicamente autunnali: abbiamo +16°C a Roma, addirittura +14°C in pieno giorno a Frosinone e Cassino, mentre al Sud fa molto più caldo con +27°C a Trapani, +26°C a Lampedusa, +25°C a Palermo e +24°C a Lecce, Lamezia Terme e Pantelleria. Impressionante, dal satellite, la squall-line temporalesca che risale verso Lazio e Campania:

Nel pomeriggio-sera di oggi il maltempo si concentrerà sulla Campania, ma sarà domani – mercoledì 8 novembre – che i fenomeni si intensificheranno con temporali molto violenti al Sud, tra Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale. Attenzione nel materano, sulle Murge e nel Golfo di Taranto: tra Matera, Bari, Taranto e Brindisi si verificheranno temporali violentissimi.

