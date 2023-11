Allerta Meteo, transito della tempesta Ciaran: scuole chiuse il 3 novembre, ecco l’ELENCO

MeteoWeb

In considerazione del transito della parte più meridionale della tempesta Ciaran, con rischio di fenomeni intensi, alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole per la giornata di domani venerdì 3 novembre 2023.

In questa pagina, di seguito, man mano che verranno pubblicati i provvedimenti ufficiali, aggiorneremo l’elenco, in tempo reale, dei Comuni in cui le scuole, che non avevano previsto il ponte festivo, resteranno chiuse domani.

Friuli-Venezia Giulia

Muggia (Trieste, scuole dell’infanzia e asili nidi pubblici, le altre scuole risultavano già chiuse per il ponte festivo)

