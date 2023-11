Allerta Meteo, tempesta in corso: venti da uragano e caldo anomalo per il foehn, domani crollo termico e freddo invernale

MeteoWeb

Splende il sole sull’Italia mentre è in corso l’attesa tempesta di vento nord/occidentale: come ampiamente previsto nei bollettini di ieri, non avremo precipitazioni degne di nota per questa burrasca se non qualche fenomeno veloce e passeggero al Sud tra stasera e domattina. E’ il vento a caratterizzare quest’ondata di maltempo, e sta soffiando in modo impetuoso soprattutto nelle zone di montagna ma non solo. In Piemonte abbiamo raggiunto raffiche di 178km/h a Gran Vaudala, 119km/h al Rifugio Vaccarone, 112km/h sul Monte Fraiteve, 107km/h al Rifugio Gastaldi, 90km/h a Rocca dell’Abisso. Forte vento anche a valle con 80km/h a Pecetto Torinese.

Il vento impetuoso sta interessando tutta la dorsale appenninica con raffiche impetuose: 84km/h al Monte Cimone, 86km/h al Lago Scaffaiolo, 83km/h a San Severino Marche, 80km/h a Pennabilli e poi in Puglia abbiamo 81km/h a Foggia, 74km/h a Barletta, 72km/h a Lucera, 66km/h a Cerignola. Forte vento anche in Sardegna, con raffica di 94km/h sul Monte Limbara, 81km/h ad Orosei, 76km/h a Punta Sebera.

Proprio nelle zone più esposte al vento, nei versanti opposti alla provenienza delle correnti e quindi prevalentemente sulle Regioni Adriatiche e in pianura Padana, fa molto caldo per l’effetto favonio: la colonnina di mercurio ha raggiunto +24°C a Molfetta, Barletta, Bisceglie e Mola di Bari, +23°C a Bari, Brindisi, Chieti, Termoli e Vieste, +22°C a Palermo, Catania, Taranto, Lecce e Foggia, +21°C a Pescara, e in pianura Padana +19°C a Modena, Reggio Emilia e Sassuolo, +18°C a Milano, Parma e Bergamo.

La situazione cambierà ulteriormente nelle prossime ore. I venti si intensificheranno ulteriormente su tutto il territorio, ma soprattutto al Centro/Sud e in modo particolare nel medio e basso Adriatico dove stasera inizierà una grande tempesta che domani, sabato 18 novembre, flagellerà la Puglia, in modo particolare il Salento, e il Golfo di Taranto con impetuose mareggiate sulle coste esposte:

Allerta Meteo, i venti impetuosi di oggi e domani sull'Italia: le mappe dettagliate

Oltre al forte vento e alle mareggiate, avremo anche un brusco calo delle temperature soprattutto nelle Regioni adriatiche e in Puglia dove domani farà freddo come in inverno, proprio lì dove oggi fa così caldo: le temperature diminuiranno di circa 20°C in poche ore, crollando dal clima mite odierno a quello tipicamente invernale di domani.

La sfuriata fredda e ventosa sarà comunque molto breve: già dopodomani, domenica 19 novembre, le temperature aumenteranno nuovamente, i venti si calmeranno completamente e il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale.

