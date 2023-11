Allerta Meteo Toscana: codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico

MeteoWeb

La pressione atmosferica è in temporaneo aumento, ma nella giornata di domani, domenica 12 novembre, una nuova perturbazione in transito sul Centro-Nord Italia determinerà su parte della Toscana condizioni di moderata instabilità. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha confermato l’allerta meteo gialla per oggi, sabato 11 novembre, e per l’intera giornata di domani, domenica 12, relativo all’area Bisenzio-Ombrone pistoiese per rischio idraulico del reticolo principale e idrogeologico-idraulico del reticolo minore. Il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore si estenderà domani, domenica 12, dalle 6 del mattino fino alle ore 18, in un’area comprendente il Valdarno inferiore, Valdelsa e Valdera, la costa centro meridionale, le isole e l’Altro Ombrone grossetano. In corso fino alle ore 20 di oggi, sabato, il codice giallo per mareggiate su isole e costa etrusca nord.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: