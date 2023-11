Allerta Meteo Toscana: in arrivo pioggia, vento e mareggiate

MeteoWeb

Una rapida perturbazione transiterà sulla Toscana tra la sera di oggi, giovedì 16 novembre, e la mattina di domani, venerdì 17 novembre. Da questa sera, sono previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, sulle province settentrionali che, nel corso della notte, interesseranno anche le zone interne orientali (province di Firenze, Siena, Arezzo). Dal tardo pomeriggio di oggi e fino al primo pomeriggio di domani, forte vento sull’Appennino e in Arcipelago, mareggiate fra Gorgona e Capraia e lungo la costa pisana e livornese.

Sulla base di queste previsioni, la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico valido dalle 18 di oggi fino alle 6 di venerdì 17 novembre per le valli del Bisenzio e dell’Ombrone, e per vento fino alle 15 di domani per le valli del Reno e Romagna Toscana e sulle isole dell’Arcipelago. Codice giallo per mareggiate, dalle 18 di oggi alle 15 di domani, su Isole, costa Pisana, Livornese e Etruria Nord.

