Allerta Meteo Toscana: rovesci e temporali in arrivo, scatta il codice arancione

E’ stata diramata un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-settentrionale, valida dalle ore 16 di oggi giovedì 9 Novembre fino alle ore 14 di venerdì 10. E’ quanto ha reso noto il presidente Eugenio Giani. Prevista invece allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione dalle ore 16. Rischio idraulico per l’area del Bisenzio e Ombrone pistoiese. Allerta gialla per mareggiate e vento su costa centro-nord nella giornata di domani.

Dal tardo pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni sparse, anche temporalesche a partire dalle zone costiere e di Nord/Ovest in estensione al resto della regione in serata. Nella successiva nottata precipitazioni in attenuazione al Nord/Ovest e sul litorale centro-settentrionale rovesci e temporali insisteranno sulle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Grosseto e Siena. Nella mattinata di venerdì temporanea attenuazione dei fenomeni, mentre nel pomeriggio e in serata si attiveranno nuovi rovesci e temporali, più probabili nelle zone interne.

Attesi cumulati medi significativi (intorno ai 20-30 mm) sulle zone occidentali e massimi fino a localmente elevati (50-60 mm, anche superiori sui rilievi); sul resto della regione medi significativi (10-20 mm) e massimi non elevati (30-40 mm).

Tra il pomeriggio e la sera di domani, venerdì, nuove precipitazioni con cumulati medi significativi (tra 10 e 20 mm) su tutta la regione e con massimi puntuali fino a localmente elevati (50-60 mm) sulle aree più interne (Mugello, Casentino e Pratomagno) e non elevati (20-40 mm) sul resto della regione (valori inferiori su costa e Arcipelago).

