Allerta Meteo Toscana: aggiornato il codice giallo per il Centro/Sud

Aggiornata l’allerta meteo codice giallo prevista per la giornata di oggi nella Toscana centro-meridionale. Permane, fino alla mezzanotte, il solo rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore nell’area Bisenzio-Ombrone pistoiese. Confermato, fino alle ore 18, il codice giallo, sempre per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, nell’area comprendente Valdarno inferiore, Valdelsa e Valdera, costa centro meridionale, isole e alto Ombrone grossetano. Sono attese precipitazioni di debole o moderata intensità sulle zone centrali e meridionali della regione, localmente a carattere di rovescio o isolato temporale sulla costa centrale e le zone limitrofe. Nelle aree centrali saranno possibili anche forti temporali isolati. Mari molto mossi a nord dell’Elba e sul litorale pisano-livornese.

