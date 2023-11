Allerta Meteo Toscana: 100km/h a Capraia, in vigore codice arancione per vento e mareggiate

MeteoWeb

Allerta meteo arancione in corso in Toscana per vento e mareggiate sulla costa centro-meridionale e Arcipelago della Toscana fino alle 18 di oggi: è quanto ha evidenziato il presidente Eugenio Giani, parlando di raffiche a 100km/h a Capraia, 75km/h a San Vincenzo e sulla costa. A causa del mare agitato con onde alte 3 metri, sono stati cancellati alcuni traghetti con le isole. Inoltre, Giani ha segnalato che dalla mezzanotte fino alle ore 9 di domani mercoledì 29 novembre sulle zone dell’Appennino e sui fondovalle dell’interno con possibile locale formazione di ghiaccio nei tratti stradali.

