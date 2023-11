Allerta Meteo Toscana: codice giallo per rischio idraulico e vento

MeteoWeb

Una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idraulico del reticolo minore, rischio idrogeologico e vento forte, è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana, a causa di una nuova perturbazione atlantica. L’avviso è valido da oggi, martedì 21 novembre, a partire dalle ore 16 e proseguirà per tutta la giornata di domani, mercoledì 22 novembre. L’allerta per rischio idraulico ed idrogeologico riguarderà in particolare le valli del Bisenzio e dell’Ombrone, il Mugello e la Val di Sieve e la Romagna toscana. L’allerta per vento forte riguarderà il Casentino, l’area fiorentina, i Mugello, il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera, la costa pisana, livornese e grossetana, le isole dell’Arcipelago, le Valli del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, la Maremma, le valli del Fiora, dell’Albegna, della Sieve, dell’Ombrone grossetano, del Serchio, la Romagna toscana e la Valtiberina.

Per la giornata di oggi, sono attese piogge sparse, più diffuse dal pomeriggio sulle zone centro-meridionali e orientali. Possibilità di rovesci e isolati temporali sull’Arcipelago e nel grossetano. Le precipitazioni potranno essere più abbondanti sull’alto Mugello, sull’aretino e sul grossetano. Domani, mercoledì 22, previste deboli piogge sull’Appennino orientale. In nottata precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale sull’Arcipelago e sulla costa meridionale. Per quanto riguarda il vento sono previsti per domani venti forti di Grecale con raffiche che potranno arrivare anche a superare i 100 km/h sui crinali appenninici di nord-ovest; oppure a 70-90 km/h sulla costa centrale-meridionale e nelle zone limitrofe. Venti fino a 50-60 km/h anch e nelle zone di pianura a nord e lungo le valli esposte al flusso (dove potranno raggiungere anche i 70-80 km/h). Mare molto mosso a largo.

