Allerta Meteo Toscana: scuole chiuse a Prato, Montemurlo e Quarrata

Dopo controlli sul territorio e con l’allerta meteo arancione diramata per domani, giovedì 9 novembre, il sindaco di Montemurlo (Prato) Simone Calamai ha ordinato la sospensione dell’attività didattica in tutte le scuole, compresi gli asili nido e il liceo Brunelleschi da domani, 9 novembre, fino a sabato 11 novembre compreso. Inoltre, sono sospesi fino a domenica 12 novembre i mercati rionali, mercatino di ‘Campagna amica’ e di tutti i tipi di commercio ambulante e posteggi fuori mercato e la chiusura fino a domenica 12 novembre del cimitero comunale, di parchi e giardini e impianti sportivi all’aperto.

Per la nuova allerta arancione, emessa anche a Prato un’ordinanza sindacale che dispone la chiusura di tutte le scuole domani dalle ore 15 fino a venerdì 10 compreso, dei giardini e dei cimiteri. Infine è stata ordinata la sospensione e il rinvio di ogni forma di spettacolo dal vivo presso teatri, club, sale concerti, discoteche e la chiusura al pubblico dei musei dalle ore 15 di giovedì 9 novembre alle ore 17 di venerdì 10 novembre.

Ordinanza di chiusura di tutte le scuole anche nel comune di Quarrata (Pistoia) per procedere a controlli delle strutture dopo le alluvioni. L’ordinanza del sindaco Gabriele Romiti resta in vigore fino all’atto di revoca. È stata decisa dopo che c’è stato il distacco di parte dell’intonaco dal soffitto di un’aula della scuola Hack di Quarrata (Pistoia), causato dall’alto tasso di umidità nell’aria. Il sindaco Romiti allora ha deciso la chiusura delle scuole comunali e degli asili per la verifica cautelativa. “Dopo l’episodio che si è verificato nella notte alla scuola Margherita Hack – scrive il sindaco Gabriele Romiti su Facebook – abbiamo ritenuto doveroso, a titolo cautelativo, chiudere gli edifici scolastici Bonaccorso da Montemagno e Nannini e i nidi comunali del territorio quarratino per procedere alla verifica di tutte le situazioni analoghe e poter intervenire dove sia necessario. Le scuole comunali resteranno chiuse fino a revoca dell’ordinanza“.

