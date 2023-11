Allerta Meteo Valle d’Aosta: codice arancione per valanghe, gialla per possibili esondazioni

MeteoWeb

In Valle d’Aosta, allerta per possibili valanghe, che potrebbero essere anche di grandi dimensioni e arrivare fino ad aree antropizzate, ma anche per localizzate esondazioni della Dora Baltea e dei torrenti principali. Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di oggi e di domani, mercoledì 15 novembre. Sono attese precipitazioni “moderate” su tutto il settore occidentale della regione, con piogge anche forti sulla dorsale di confine nella zona del Monte Bianco. I venti forti e la pioggia, che cadrà fino a quote medio-alte (fino oltre i 2.700 metri di quota), renderanno instabile la neve caduta nelle scorse settimane. L’allerta arancione interessata l’area già indicata nel bollettino di allertamento di ieri – Arvier e Valgrisenche, La Thuile, La Salle e Morgex, Pré-Saint-Didier e Courmayeur, Saint-Rhémy-en-Bosses, Etroubles e Ollomont, Oyace e Bionaz – a cui si aggiungono anche i comuni di Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Valsavarenche.

Sull’area centrale della regione, l‘allerta è gialla per la possibile esondazione della Dora e dei torrenti, con “il transito del picco di piena” atteso “tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi”. La porzione della Valle maggiormente interessata dalle precipitazioni è l’area del Monte Bianco. Le precipitazioni “possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani“, ma anche cadute di massi e frane superficiali, causando “interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche”.

