Allerta Meteo Veneto: neve in arrivo, fiocchi attesi anche in collina

Il meteo del Veneto prevede tra le primissime ore e la tarda mattinata di domani, giovedì 30 novembre, probabili deboli nevicate fino a quote collinari (300-500 metri) sulle zone montane e pedemontane, con possibili temporanei accumuli di qualche centimetro fino ai fondovalle prealpini. Per garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, viene dichiarato lo stato di attenzione (allerta meteo gialla). Successivamente al periodo indicato, il limite della neve sarà in marcato rialzo.

