Allerta Meteo Veneto: codice giallo per l’esaurimento della piena del Po

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità nel quale viene dichiarato lo stato di attenzione per criticità idraulica gialla in VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige), intesa solamente per le sezioni venete del Po (Cavanella e Ariano), interessate dal lento esaurimento della piena del fiume. L’avviso è valido fino alla mezzanotte di oggi.

Le previsioni meteo di Arpav indicano l’assenza di precipitazioni fino a domattina. Nel corso del pomeriggio di domani 9 novembre si prevede graduale aumento della probabilità di precipitazioni a partire da Ovest, con precipitazioni in prevalenza deboli, che interesseranno gran parte della regione entro sera, salvo i settori più orientali, dove potranno ancora risultare assenti. A fine giornata precipitazioni diffuse ovunque, anche moderate sui settori sud-occidentali della pianura e occidentali di Prealpi e Pedemontana.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: