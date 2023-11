Allerta Meteo Veneto: ancora criticità su alcuni bacini idrografici

MeteoWeb

In Veneto, tra il pomeriggio/sera di oggi si verificheranno condizioni di variabilità con possibilità di qualche precipitazione sparsa anche a carattere di rovescio o di occasionali temporali, più probabili sui settori centro- settentrionali e occidentali della regione e generalmente di modesta entità. Sulla base delle previsioni meteo Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino che, dalle 14 di oggi alla stessa ora di domani, dichiara le seguenti fasi operative per criticità idraulica: di pre-allarme (arancione) nel bacino Po, Fissero – Tartaro – CanalBianco e Basso Adige (Ro-Vr); di “attenzione” (gialla) nei bacini Basso Brenta – Bacchiglione (Pd-Vi-Vr- Ve-Tv) e Livenza, Lemene e Tagliamento (Ve-Tv).

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: