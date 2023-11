Allerta Meteo, violenta sfuriata fredda in arrivo: venti impetuosi, tanta neve sulle Alpi e freddo invernale in Puglia

MeteoWeb

Ancora una giornata di caldo anomalo oggi sull’Italia, con temperature davvero esagerate per metà novembre soprattutto al Sud ma non solo: la colonnina di mercurio ha infatti raggiunto +26°C a Siracusa, +24°C a Catania e Reggio Calabria, +22°C a Palermo, Messina, Cagliari, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Lamezia Terme, +21°C a Napoli, Salerno, Foggia, Latina, Cosenza, Chieti e Jesi, +20°C a Roma, Viterbo, Pescara, Ancona, Catanzaro, Olbia, Oristano, Iglesias, Termoli, Cerignola, Bitonto, Acquaviva delle Fonti, Veglie, Tuglie e Civitavecchia.

Questa situazione, però, cambierà drasticamente nelle prossime ore e in modo particolare nel corso della giornata di venerdì 17 novembre. Non sarà un’ondata di maltempo particolarmente intensa in termini di precipitazioni, che comunque non mancheranno, ma si caratterizzerà in modo estremo per i venti impetuosi che soffieranno sull’Italia dai quadranti settentrionali, facendo crollare le temperature. Eloquenti le mappe dei venti che testimoniano proprio la furia della tempesta in arrivo:

Allerta Meteo, la violenta tempesta di vento che colpirà l'Italia venerdì 17 novembre

Questa burrasca determinerà anche piogge e temporali, nella mattinata di venerdì sulle Regioni tirreniche centro/meridionali (Lazio e Campania), localmente intense nelle dorsali appenniniche esposte al Tirreno:

Il contestuale calo delle temperature porterà tanta neve sulle Alpi, seppur sui versanti esteri con accumuli molto abbondanti in Svizzera e Austria, ma con qualche sconfinamento nelle zone di confine di Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige:

Nel pomeriggio-sera di venerdì il maltempo si concentrerà al Sud, con piogge e temporali su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre sulle Alpi (e anche sui Balcani) persisteranno copiose nevicate fino a bassa quota. L’aria, infatti, cambierà rapidamente e arriverà un freddo particolarmente pungente, il primo della stagione.

La giornata più fredda e ventosa, però, sarà quella di sabato 18 novembre in modo particolare per il basso Adriatico e il mar Jonio. Una tempesta di tramontana colpirà soprattutto la Puglia, che verrà investita da furiose mareggiate e dalla prima ondata di freddo stagionale con temperature tipicamente invernali. Il Salento sarà l’area più fredda d’Italia, Lecce avrà la temperatura più bassa di tutte le altre città del nostro Paese (fino a +7°C sabato sera). Uno sbuffo balcanico che, però, tuttavia, durerà soltanto poche ore: già domenica 19, infatti, il vento si attenuerà e le temperature saranno in rapido aumento.

