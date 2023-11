Allerta Meteo, weekend di forte maltempo al Sud: domenica di nubifragi in sei Regioni. Freddo al Nord

MeteoWeb

Lo abbiamo scritto e lo stiamo vivendo: siamo in un weekend tipicamente tardo autunnale, finalmente consono alla norma del periodo. Piove e fa fresco al Sud, è arrivato il freddo al Nord con le prime gelate notturne in pianura Padana. Tra le principali città, i valori più bassi sono stati di -1°C ad Asti, 0°C a Piacenza e Vercelli, +1°C a Bolzano, +2°C a Torino, +3°C a Milano, Novara, Trento e Pavia. Il maltempo è più concentrato al Centro/Sud con piogge e ampiamente diffuse sul territorio, che proseguiranno anche nelle prossime ore e in modo particolare si intensificheranno domani, domenica 12 novembre.

Al Nord sarà una giornata soleggiata e ancora fredda, con estese gelate notturne e mattutine in pianura Padana. Forti nevicate colpiranno l’arco Alpino, ma stavolta soltanto sui versanti esteri con qualche piccolo sconfinamento in Valle d’Aosta e nelle zone di confine. Nevicherà copiosamente al mattino in Francia e Svizzera, nel pomeriggio-sera su Svizzera e Austria occidentale con accumuli sin da quote collinari. Ma al Nord Italia e in pianura Padana sarà una splendida, seppur fredda, domenica di sole .

Al Centro/Sud, invece, sarà un’altra giornata di maltempo. Al mattino avremo deboli piogge in Toscana, piogge sparse in Sardegna e intense precipitazioni in Calabria con nubifragi su tutto il versante tirrenico della Regione. Maltempo anche su Cilento e Sicilia occidentale. Il clou dei fenomeni estremi, però, sarà nel pomeriggio-sera con forti piogge e temporali su basso Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni più intensi colpiranno la Calabria tirrenica con nubifragi da Cosenza a Reggio, localmente intensi.

