Neve in arrivo: allerta valanghe in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un bollettino di allerta ‘gialla’ per valanghe in vista delle “precipitazioni sparse, più intense nel settore nordoccidentale, nevose a 700-900 metri di quota in rialzo fino a 1.800-2000 metri” attese domani, domenica 12 novembre. L’allerta è valida per le valli del Gran Paradiso e la dorsale alpina, che comprende la zona nordoccidentale della regione, quindi dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per l’area del Monte Bianco e del Gran San Bernardo. In particolare saranno possibili “medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza”.

Il bollettino raccomanda di “seguire l’evoluzione della previsione di domani in quanto potrebbe cambiare la valutazione della criticità idrogeologica in funzione dell’innalzamento dello zero termico previsto per lunedì”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: