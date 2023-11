Alluvione Emilia Romagna, programmati 430 interventi per 360 milioni

MeteoWeb

“Al momento sono già programmati 430 interventi a cura della Regione Emilia Romagna nei territori colpiti dall’alluvione di maggio, per un investimento complessivo di 360 milioni di euro: l’obiettivo è migliorare l’officiosità idraulica dei fiumi, nella loro intera asta da monte a valle, ripulendo dalla vegetazione accumulata dalle acque e intervenendo anche sui manufatti idraulici come le briglie, quando necessario per garantirne l’efficienza”. Lo afferma Irene Priolo, vicepresidente dell’Emilia Romagna con delega alla Protezione Civile dopo l’incontro a Faenza per fare il punto sul post alluvione. I temi al centro dell’incontro tra Regione, amministrazione municipale di Faenza e rappresentanti dei Comitati sorti sul territorio comunale all’indomani dell’alluvione sono stati cantieri in corso, cantieri al via, tempi e tappe del percorso verso la ricostruzione.

“Si tratta di una mole molto rilevante di lavoro – spiega – che si affianca all’impegno con la struttura del Commissario Figliuolo per definire i Piani speciali per la ricostruzione. Proprio in vista della ricostruzione, la conoscenza delle trasformazioni del territorio indotte dall’alluvione è determinante per individuare la strategia più appropriata per accrescere la sicurezza idraulica e idrogeologica”.

L’impegno, inoltre, è di riconvocare l’incontro entro l’inizio del mese di gennaio per ulteriori aggiornamenti e verificare l’andamento degli interventi.