Alluvione, Figliuolo: “in arrivo altri 30 milioni per i fiumi”

Dopo l’alluvione di maggio, “per i corsi d’acqua sono già stati stanziati 237 milioni e ne arriveranno un’altra trentina perché abbiamo avuto delle ulteriori richieste che sono state tutte approvate dal commissario“: è quanto ha affermato il commissario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Castenaso, nel Bolognese. Dopo le recenti precipitazioni, ha aggiunto, “tutto sommato, se il sistema ha retto vuol dire che i lavori si stanno facendo col giusto criterio. Quello che succederà in futuro non lo sappiamo: noi ci siamo mossi con il massimo della velocità che potevamo, considerato qual è l’ambiente che ci circonda“.

“Voglio ribadire che i risarcimenti, una volta asseverati dal comune e dalla struttura commissariale, saranno totali nei modi e nei tempi legati a quelle che sono le dinamiche finanziarie, quindi alle finanze che in quel momento ha il commissario,” ha evidenziato il commissario alla ricostruzione post-alluvione. “In questo momento il commissario ha circa 630 milioni di euro a disposizione per famiglie e imprese a cui si aggiungeranno a brevissimo altri 700 milioni derivanti dal credito di imposta. Noi al momento non abbiamo delle stime esatte: man mano che ci arriveranno i dati delle domande, con le istruttorie delle pratiche concluse attraverso la piattaforma Sfinge opportunamente modificata dalla Regione Emilia-Romagna, faremo delle proiezioni e quindi verificheremo quali saranno gli oneri che andranno risarciti. Come ha detto il presidente Meloni, questi saranno risarciti totalmente“.