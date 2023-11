Un anno fa l’alluvione a Ischia, Musumeci: “12 vittime e tanta devastazione sotto la frana”

MeteoWeb

“Un anno fa la tragedia di Ischia. 12 vittime e tanta devastazione sotto la frana. Stamane sto tornando su quei luoghi per rendere omaggio alla memoria di chi non c’è più, mentre la ricostruzione va avanti per restituire normalità a quel territorio bellissimo e fragile“: è quanto ha affermato il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

La mattina del 26 novembre 2022, un’alluvione ha colpito l’isola di Ischia. Una disastrosa frana, causata dalle forti precipitazioni, ha colpito in particolare il comune di Casamicciola Terme, provocando 12 vittime, 5 feriti, 462 sfollati e interessato 40 abitazioni.

La frana si è verificata alle ore 5 circa, a seguito della pioggia torrenziale caduta nella notte (126 mm in 6 ore, con picchi di 51 mm l’ora). Il distacco di una parte del crostone del Monte Epomeo, più nello specifico in località Celario/Santa Barbara del Comune di Casamicciola Terme, ha causato una valanga di fango e detriti che ha travolto le abitazioni.