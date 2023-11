Alluvione nelle Marche, 14 indagati per omicidio colposo

MeteoWeb

Quattordici persone sono indagate nell’ambito dell’alluvione che ha travolto le Marche nel settembre 2022. Tra i danneggiati c’è anche un magistrato in servizio nel tribunale di Ancona, motivo per cui l’inchiesta è stata trasferita alla Procura dell’Aquila che ha inviato l’invito a comparire per l’interrogatorio a 6 sindaci di Comuni della vallata dei fiumi Nevola e Misa, a due funzionari dei Vigili del Fuoco di Ancona e a sei tra funzionari, operatori e responsabili della Protezione Civile: è quanto riporta Il Messaggero. Gli indagati sono accusati di cooperazione in omicidio colposo plurimo. Nei giorni dell’alluvione morirono 13 persone tra le quali un bambino di 8 anni.