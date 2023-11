Alluvione Toscana: gli aiuti partono anche da Conselice

MeteoWeb

Gli aiuti per la Toscana devastata dal maltempo arrivano anche da Conselice, paese della bassa ravennate tra i più colpiti dall’alluvione di maggio scorso. “Partiti mezzi e volontari con materiali per la Toscana. Conselice è con Quarrata. Restituire l’aiuto ricevuto è per la nostra comunità un sentimento condiviso. Grazie,” ha scritto sui social il sindaco Paola Pula.